В Новосибирске отключили горячую воду на 20 улицах в Октябрьском районе

В Новосибирске начали испытывать на прочность теплосеть ТЭЦ-5 в Октябрьском районе.

В среду, 2 августа, в Новосибирске начались испытания теплосети ТЭЦ-5. Горячую воду отключат на 20 улицах в Октябрьском районе.

Под испытания попадают объекты на ул. Суркова, ул. Гладкова, ул. Геофизической, ул. Национальной (от 10-го Трикотажного переулка до Гусинобродского шоссе), ул. Куприна, ул. Есенина, ул. Кошурникова, ул. Журавлева, ул. Федосеева, ул. Гаранина, ул. Воинской, ул. Адриена Лежена, ул. Стофато, ул. Добролюбова, ул. Бориса Богаткова (от ул. Кошурникова до ул. Артиллерийской), ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Гурьевской, ул. Тополевой, территории Военного городка. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Испытания продлятся со 2 по 8 августа. Максимальный срок отключения горячей воды — до 13 августа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ночь на 2 августа по Новосибирску проехала колонна автомобилей с флагами ВДВ.

Также в Новосибирске пожаловались на запах тухлых яиц в Дзержинском районе.