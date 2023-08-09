В Новосибирске выросло число целевых квот в медицинском университете

В 2023 году медицинский университет Новосибирска предоставил 389 целевых мест.

В 2023 году в НГМУ выросло число целевых квот на трех популярных направлениях до 80%. Общее число предоставленных мест — 389. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на пресс-конференции ТАСС.

236 квот университет выделил на на правление «Лечебное дело», 140 – на «Педиатрию» и 13 на факультет стоматологии. У Минздрава Новосибирской области есть потребность в договорах на целевое обучение, исходят из укомплектованности больниц.

Когда заключают договора целевого обучения, особое внимание уделяется районам Новосибирской области, в которых планируют ввести новые поликлиники, чтобы обеспечить их медицинскими сотрудниками.

Так, в ординатуре 90% мест уже являются целевыми, отметил ректор НГМУ Игорь Маринкин.

«Для особо дефицитных специальностей, таких как анестезиология-реаниматология, хирургия, акушерство-гинекология все 100% бюджета – целевой набор, а квоту для них в эту кампанию увеличили в 1,5 раза», – уточнил Маринкин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в прокуратуру поступило 17 жалоб от пациентов Купинской больницы под Новосибирском.