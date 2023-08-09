В Новосибирской области сосед отобрал сад и огород у двух многодетных семей

Под Новосибирском сосед оставил две многодетные семьи без сада и огорода.

В Новосибирской области две многодетные семьи потеряли свои единственные дома, а теперь остались без сада и огорода из-за своего соседа. Об этом рассказывает gorsite.ru.

Лариса Тельцова — мать 8 детей. Её старшая дочь также воспитывает четверых. В 2020 году семья осталась без дома из-за пожара, а в 2023 из-за соседа потеряла сад и огород.

Многодетная мать и бабушка Лариса Тельцова приобрела участок до 2015 года в селе Новолуговое в Новосибирском районе, построила дом, в котором жила как сама с детьми, так и её внуки. В феврале 2016 года она попросила главу местного сельсовета предоставить её семье участок под огород. Её согласовали территорию в 5 соток и объяснили, что пока она может осваивать полученную территорию, а документы получит позже.

Когда дом Тельцовых сгорел, они не смогли отстроить на его месте новый: экспертиза показала, что причиной возгорания было замыкание основной линии электропередач, и на время судов остатки дома сносить нельзя. На время обитателям участка предоставили маневренный фонд в посёлке Ленинский Новосибирского района.

Участок продолжали использовать, удобрять и получать с него урожай. Но в 2023 году новый сосед семьи самовольно захватил участок: загнал через ворота на территорию грузовик, поставил перед входом в сарай, заблокировав двери, уничтожил грядки с ягодой и разобрал теплицу. По словам Ларисы Тельцовой, это ни что иное как рейдерский захват территории, никак не обоснованный законом.

Хозяйка участка обратилась в полицию Кольцово и к администрации Новологового сельсовета. Правоохранительным и надзорным органам предстоит выяснить, на каких правах мужчина занял участок.