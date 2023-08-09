В преддверии Дня строителя губернатор отметил впечатляющие результаты и высокие темпы работы отрасли

День строителя в Новосибирской области знаменуется строительным бумом. Сегодня наш регион строит и ремонтирует рекордное за 30 лет число школ – в работе более 40 объектов. Не менее масштабные стройки и в здравоохранении, спорте, культуре.

На территории стройплощадки школы №54 в Новосибирске губернатор Андрей Травников, Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив, заместитель Председателя Законодательного Собрания Майис Мамедов обсудили с новосибирскими строителями перспективы развития отрасли в ближайшие годы и поздравили с приближающимся профессиональным праздником.

Генеральный директор ЗАО «РСУ-5 НГС» Михаил Голубев доложил главе региона, что новый объект образования готов на 97 процентов. Сейчас проводят работы по благоустройству территории и устройству наружных инженерных сетей. Обновленная школа примет учеников уже 1 сентября этого года.

Как отметил Андрей Травников, в школе №54 в октябре теперь будут отмечать не только День учителя, но и День строителя.

«Настолько долгожданный и замечательный подарок получили жители этого района, педагоги, школьники из рук строителей. У которых уже становится хорошей традицией каждый год этот профессиональный праздник отмечать на пусковых объектах. И приятно, что таких объектов в Новосибирской области огромное количество», — отметил губернатор.

С 2023 по 2025 год планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 138 объектов социальной инфраструктуры.

Пятилетка у новосибирских строителей тоже была ударной, подчеркнул Андрей Травников: только социальных объектов было введено 270, сдано десять миллионов квадратных метров жилья, несколько десятков новых производственных зданий, предприятий, логистических центров, новый терминал аэропорта Толмачёво им. А.И. Покрышкина.

«Впечатляющие результаты, объёмы, и радует, что темпы мы не сбавляем ни в социальной стройке, ни в жилищном строительстве. Внушительный прирост по сравнению с прошлым годом. Несколько новых производственных зданий сегодня в заделе, СКИФ, которого ждут все учёные нашей страны», — обратился к участникам мероприятия губернатор.

Девизом профессионального праздника строителей в этом году стал слоган «Мы вместе!». И это не только совместная с региональными властями работа по развитию региона, возведению новых жилых, социальных, производственных объектов. С первого дня проведения специальной военной операции строительная отрасль оказывает всю возможную помощь новосибирским подразделениям, бойцам.

Строители из Новосибирской области в кратчайшие сроки построили пункты формирования и боевого слаживания для мобилизованных, сейчас они помогают восстанавливать дома, объекты социальной инфраструктуры на земле Донбасса, постоянно собирают и направляют в зону проведения СВО гуманитарные грузы.

8 августа во время мероприятия «Деловой клуб строителей» передал три УАЗа Хантер, медицинские препараты и, по инициативе детей строителей, сладкие подарки бойцам-сибирякам в зону проведения специальной военной операции.