Жители нескольких сёл под Новосибирском опасаются строительства мусорного полигона

В Новосибирской области жители нескольких населённых пунктов выступают против открытия мусорного полигона на земельном участке.

Жители нескольких сел Искитимского района Новосибирской области бьют тревогу из-за возможного строительства мусорного полигона на земельном участке, который еще в 2020 году был предложен для этой цели. Участок, находящийся в частной собственности, расположен в границах Совхозного сельсовета и вызывает опасения у местных жителей, которые боятся ухудшения экологической ситуации в регионе, пишет издание «BFM-Новосибирск».

На публичных слушаниях, которые состоялись 25 июля, жители не поддержали предложенный проект по изменению границ муниципального образования Совхозный сельсовет. Они считают, что вывод земельного участка из границ сельсовета связан с попытками власти и бизнеса отдать этот участок под полигон ТКО. Жители сел Лебёдевка, Маяк и других населенных пунктов категорически против размещения свалки на указанном участке и опасаются за свое здоровье.

Однако окончательное решение по земельному участку еще не принято. В администрации Искитимского района заявили, что публичные слушания признаны несостоявшимися и будут назначаться новые с приглашением всех заинтересованных сторон. Кроме того, жителям пообещали предоставить документы, подтверждающие, что полигона ТКО на обсуждаемом земельном участке не будет.

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