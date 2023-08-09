Жительница Новосибирска продает б/у диски и кассеты с порнофильмами

В Новосибирске девушка продаёт диски и кассеты с эротикой и порнографическими материалами.

В Новосибирске опубликовали объявление о продаже б/у дисков и кассет с порнографией. Судя по обложкам, это весьма раритетные произведения искусства.

Отличительная черта — русский перевод этих фильмов.

«Лицензионные диски и VHS кассеты в идеальном состоянии из секс-шопа большая часть с русским переводом», — сообщает автор объявления.

Товары предлагают доставить по Новосибирску прямо до дома.

К сожалению, рассказать корреспонденту детально о происхождении и материалах дисков автор объявления отказалась.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на Avito выставили на продажу трусы Киркорова за 500 тысяч рублей. Продавец уверяет, нижнее белье в отличном состоянии, хоть и было «поношено». Название бренда трусов короля российской поп-сцены автор назвать затруднился. Кроме того, он указал, что выставленные на продажу трусы представлены в единственном экземпляре.

Также на Avito продают завод по переработке нефти за 120 млн рублей. Автор объявления уверяет, что срок окупаемости этого предприятия — один-два года.