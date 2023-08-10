Двух жителей Новосибирска приговорили к 10 годам за попытку продать 45 кг наркотиков

В Новосибирске двое мужчин пытались продать 45 килограммов наркотиков.

Двое жителей Красноярска попытались продать 45 кг наркотиков в Новосибирске. Их задержали, и осудили на 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следователи установили, что 20 марта двое мужчин прибыли в село Береговое Новосибирской области, где хранилась крупная партия наркотиков. Они достали вещество из тайника, но что-либо сделать дальше не успели: их задержали сотрудники полиции.

Обоих признали виновными по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Суд полностью согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил мужчин к лишению свободы на сроки 9 лет и 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирска осудят за попытку продать 2,5 кг наркотиков.

Также под Новосибирском суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.