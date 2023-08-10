В двух районах Новосибирска концентрация вредных веществ превысила норму в 2 раза

В Новосибирске заметили двукратное превышение концентрации фенола в воздухе.

Во вторник и среду, 8 и 9 августа, в Новосибирске концентрация фенола в воздухе превышала предельную концентрацию сразу в двух районах. В Дзержинском она была выше ПДК в 2 раза, в Калининском — в 2,3 раза. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре со ссылкой на Службу МОС.

В четверг, 10 августа, метеоусловия не будут способствовать накоплению в воздухе опасных веществ, а общий уровень загрязнения ожидается пониженный.

10 августа в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +23..+25 градусов, после обеда потеплеет до +25..+27. В конце недели ожидается значительное похолодание до +19..+21 в пятницу и +17..+19 в субботу.

По данным синоптиков, первая декада августа может стать последними тёплыми днями лета в 2023 году в Новосибирске. Уже с середины месяца температура воздуха не поднимется выше +18 градусов, а также начнутся регулярные дожди.

Также орнитолог Яновский рассказал, как по птицам определить приближение осени. Наиболее верная примета — исчезновение из города cтрижей. Уже в начале августа они отправились зимовать в Африку и Индонезию.