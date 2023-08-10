В Новосибирске загорелся частный дом в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом.

10 августа в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Пожар начался в доме №18 по улице Лобова. Крыша здания покрылась огнём. По данным сервиса 2ГИС, на пересечении улицы Лобова и Кирова образовалась пробка в семь баллов, светофор не работает.

Напомним, что 7 августа в Куйбышеве произошел пожар в частном жилом доме, где проживала многодетная семья. Пожар начался в пристроенном к дому гараже из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ болгаркой.

Ранее 6 августа в 3 часа ночи в Ленинском районе Новосибирске загорелась шиномонтажная мастерская.