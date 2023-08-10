В Новосибирской области 6 школ по ГЧП достроят в 2024 году

В Новосибирской области строительство и ввод шесть школ по ГЧП перенесли на 2024 год.

В Новосибирской области шесть школ, которые строят по государственно-частному партнёрству, введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков на пресс-конференции ТАСС.

До конца 2023 года в Новосибирской области достроят 5 школ. Две из них будут готовы к 1 сентября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что школу на 850 мест с телестудией построят на улице Забалуева до конца года. Как отметил Анатолий Локоть, школа на улице Забалуева возводится в рамках национального проекта «Образование». Уникальный проект учреждения разработали специально для этой территории.

В школе предусмотрены два спортивных зала, просторный актовый зал, столовая, студия школьного телевидения, специализированные кабинеты для проектной и научной деятельности, библиотека и конференц-зал. На прилегающей территории будет оборудован стадион и открытые спортивные площадки.

Также за 9 лет в Новосибирске построено более 12 млн квадратов жилья. Новосибирск занял 5 место по суммарному вводу и 24 по строительству на душу населения среди 100 крупнейших городов России.