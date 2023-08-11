Футбольные клубы из Бразилии и МЛС хотят подписать Элена Азара

Бельгийский виндер Эден Азар стал свободным агентом.

Футболист Эден Азар ушёл из мадридского «Реала», и теперь ищет новую команду. AS сообщает, что в освободившемся игроке заинтересованы клубы из Бразилии, Саудовской Аравии и МЛС.

Из американской лиги подписать Азара хочет как минимум «Ванкувер», а в чемпионате Бразилии им заинтересовался «Ботафого». Также он получил предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Азар выступал за «Реал» 4 года, начиная с сезона 2019/20. За это время он сыграл 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 голевых передач. За сезон 2022/23 он сыграл 10 матчей. В них он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Месси оформил дубль в матче "Интер Майами" за выход в четвертьфинал Leagues Cup.

Также тренер ПСЖ Энрике не хочет видеть в новом сезоне Неймара и еще четырёх игроков.