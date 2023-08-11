Мэрия Новосибирска выкупит квартиры в четырёх аварийных домах

В Новосибирске жильцов четырёх аварийных домов переселят с выплатой компенсации.

В Новосибирске жильцов ветхих домов переселят, а жильцам выплатят компенсации за изъятые квартиры. Постановление затрагивает 4 дома, сообщает мэрия.

На сайте мэрии Новосибирска опубликовали постановление о выкупе квартир у владельцев квартир четырёх домов: №39 на улице Бурденко, №11 на улице Серафимовича, №9 во 2-м переулке Римского-Корсакова и №1/1 на улице Ярослава Гашека. Все эти здания признаны ветхим жильём и подлежат сносу как аварийные.

После сноса зданий территорию земельных участков отдадут под муниципальные нужды. Исполнение постановления будет контролировать начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.

Постановление вступило в силу в момент подписания мэром города, Анатолием Локтем, 4 августа. Срок исполнения — 3 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске более 1400 человек нелегально работали в клининговой компании. Их привлекли к работе без оформления трудового договора в нарушение требований статей 15, 56, 67 ТК РФ.