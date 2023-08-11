Сайт «Сибирь-Арены» в Новосибирске возобновил работу после 12 часов неисправности

Сайт нового ЛДС в Новосибирске начал работать после недоступности в течение дня.

Сайт нового ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске стал доступен для посетителей — но купить на нем билеты на матч-открытие 13 августа уже невозможно.

BFM-Новосибирск сообщает, что сайт стал доступен для входа 10 августа примерно в 23:35. Напомним, утром в четверг на сайте открылась раздача бесплатных билетов на матч в день открытия. Почти сразу сайт не выдержал нагрузки и обрушился с ошибкой 502. Ко второй половине дня ошибка сменилась на 403.

Напомним, 13 августа на «Сибирь-Арене» сыграют молодёжные сборные России и Беларуси. Билеты на матч бесплатные. Около 3300 билетов запланировали выдать через сайт, и еще столько же разыграют в соцсетях и в городе на День физкультурника.

Ситуацией с обрушением сайта воспользовались мошенники, и уже предлагают купить бесплатный билет на матч за сумму вплоть до 3000 рублей. Опасайтесь неофициальных продаж: так вы потеряете не только деньги, но и данные своих банковских карт, что приведет к еще большим потерям. У билетов на матч нет бронирования, предзаказа и стоимости.