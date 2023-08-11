В Новосибирске 12 и 13 августа разыграют билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены»

В Новосибирской области день физкультурника отметят 12 и 13 августа.

В Новосибирской области праздничные мероприятия ко Дню физкультурника пройдут 12 и 13 августа. На них можно будет выиграть билет на матч-открытие «Сибирь-Арены», сообщили в правительстве региона.

По всей Новосибирской области пройдёт около 200 мероприятий, а в Новосибирске основные площадки будут открыты около «Сибирь-Арены». Там же разыграют билеты на матч между молодёжными сборными России и Беларуси.

В парке у стадиона 12 августа с 12:00 до 16:00 пройдёт парад спортивных школ НСО, а на площадках в городе пройдет спартакиада работников учреждений сферы физической культуры и спорта. Победителей и призеров наградят памятными медалями, общекомандными кубками и дипломами. А также все желающие смогут сдать нормативы ГТО.

В городах и районах Новосибирской области пройдут соревнования, веселые старты, конкурсы, квесты, мастер-классы и показательные выступления спортсменов.

Глава Минспорта региона Сергей Ахапов рассказал, что билеты на матч раскупили уже к вечеру 10 августа, но на сайте продавали только треть от всех билетов: примерно 3300 штук. Еще треть разыграют на площадках ко Дню физкультурника и в соцсетях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сайт «Сибирь-Арены» в Новосибирске возобновил работу после 12 часов неисправности.