В Новосибирске фигурантов дела о расправе над школьницей подозревают в еще одном убийстве

Резонансное дело об убийстве школьницы в Новосибирской области обрастаем новыми подробностями: обвиняемых подозревают в еще одном преступлении.

В Новосибирской области в деле об убийстве 15-летней Наташи Матюхиной появился еще один эпизод убийства. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

По данным BAZA, двое полицейских в 2013 году до смерти избили мужчину, а потом расследовали его гибель.

Издание сообщает, что весной 2013 года жительница Усть-Тарского района сообщила, что у нее пропал брат Владимир П. Ее опросил майор Алексей Бороздин, но не передал результаты проверки следователям. Уже в апреле тело брата женщины было найдено. Тогда решили, что он скончался по естественным причинам, поэтому дело возбуждать не стали. Спустя 10 лет причина смерти была пересмотрена. Подозреваемыми стали двое полицейских, уже являющихся обвиняемыми по делу об убийстве Наташи Матюхиной.

Напомним, 15-летняя Наташа Матюхина из села Усть-Тарка пропала 13 лет назад. По одной из версий, полицейские Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей сбили ее, затем добив. А их коллега, Александр Кунц, помог спрятать тело. Предполагается, что Бороздин покрывал сослуживцев.

После этого Кудрявцев и Бартоломей уволились, Кунц стал главой подразделения по делам несовершеннолетних, а Бороздин дослужился до начальника управления уголовного розыска. 11 августа его также арестовали и отправили в СИЗО.