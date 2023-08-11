В Новосибирске подростки в масках и с газовыми баллончиками терроризируют детей в Ленинском районе

В Новосибирске девочка попала в больницу после избиения подростками.

В Новосибирске группа подростков на улице Станиславского, 19/1, напала на девочку с перцовым баллончиком. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила жительница Ленинского района.

По её словам, 7 августа подростки в масках подбежали к ребёнку, побили и распылили в лицо газ. Женщина, увидев это с балкона, начала ругаться на парней. Также за девочку заступился прохожий.

«Сосед пытался вмешаться, но был послан детьми в известное направление», — вспоминает собеседница Сиб.фм.

Толпу разогнать получилось только тогда, когда взрослые стали говорить, что обратятся в полицию.

Сейчас жители ищут свидетелей, которые снимали инцидент, чтобы отнести видео правоохранителям.

Девушка добавила, что мама избитой девочки написала заявление в полицию, однако прием перенесли на понедельник. Другие жители района тоже планируют обратиться с заявлением в органы.

Кроме этого, со слов собеседницы, данные подростки уже давно терроризируют детей на Станиславского. Якобы они уже нападали еще на одну девочку, а другому ребенку угрожают расправой.

«Подростки говорили, что держат район и называют себя "Ленинскими"», — заявила сибирячка.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм сообщили, что в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о травмах у несовершеннолетней.

«На данным момент полиция проверяет информацию, все обстоятельства случившегося уточняются», — отметили в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске предприниматель подбросил планшет партнеру, от имени которого призывал в соцсетях к вражде по мотивам национальной ненависти.