В Новосибирске потратят 10 млн на ремонт дороги у Димитровского моста

Ремонтные работы в районе Димитровского моста в Новосибирске планируют завершить осенью.

В Новосибирске планируется провести ремонт дороги возле Димитровского моста за 10 млн рублей. Заказчиком выступает Управление дорожного строительства, которое опубликовало информацию о предстоящих работах на сайте госзакупок.

Согласно требованиям, подрядчик должен снять старое покрытие и уложить новый асфальт в Фабричном переулке рядом с магазином «Леруа Мерлен».

Компании могут подать заявки на участие в аукционе до 18 августа. Победитель должен завершить работы до 20 октября.

Ранее было объявлено, что сам Димитровский мост будет отремонтирован только в 2024 году.