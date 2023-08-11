В Новосибирске потратят 10 млн на ремонт дороги у Димитровского моста

Ремонтные работы в районе Димитровского моста в Новосибирске планируют завершить осенью.
В Новосибирске планируется провести ремонт дороги возле Димитровского моста за 10 млн рублей. Заказчиком выступает Управление дорожного строительства, которое опубликовало информацию о предстоящих работах на сайте госзакупок.
Согласно требованиям, подрядчик должен снять старое покрытие и уложить новый асфальт в Фабричном переулке рядом с магазином «Леруа Мерлен».
Компании могут подать заявки на участие в аукционе до 18 августа. Победитель должен завершить работы до 20 октября.
Ранее было объявлено, что сам Димитровский мост будет отремонтирован только в 2024 году.