В Новосибирские экономист Коложвари объяснил цели введения цифрового рубля

Новосибирский экономист высказался о цифровом рубле.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты в России, которая начнет свое обращение 15 августа, сообщил в разговоре с «BFM-Новосибирск» доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ, кандидат экономических наук Эдуард Коложвари.

По словам собеседника издания, новая форма рубля будет доступна как физическим, так и юридическим лицам через мобильное приложение коммерческого банка. Обращение цифрового рубля является пилотным проектом, но операции с ним будут доступны для всех желающих.

Эксперт говорит, что Россия станет одной из первых стран, начинающих использовать цифровую валюту в обращении.

Одним из преимуществ станет ускорение расчетов в экономике, поскольку деньги минуют посредников в виде коммерческих банков. Кроме того, цифровые деньги нельзя использовать или передать не по плановому назначению, что усиливает целевой характер денег. Также возможно появление вариантов трансграничных расчетов, что будет способствовать экспортно-импортным операциям страны.

Однако существует теоретический риск, что власти смогут контролировать расходы граждан, лимитировать их и направлять по своему усмотрению. Тем не менее, эксперты считают, что в целом введение цифрового рубля будет положительным шагом для экономики России. Стоит отметить, что сотни стран в настоящее время тестируют технологию цифровой валюты, а некоторые уже ввели ее в обращение, например, Нигерия.

Напомним, в Новосибирске клиника НИИТО продолжает работать после заявления о банкротстве.