В Новосибирской области пропала 77-летняя Нина Уздимова

В Новосибирской области ищут 77-летнюю пенсионерку Нину Уздимову.

8 августа в Куйбышеве под Новосибирском пропала 77-летняя Нина Афанасьева. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже женщины. 8 августа этого года вышла из дома и пропала. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети», — рассказала корреспонденту «Сиб.фм» руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова.

Её рост составляет 158 сантиметров. У неё нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. Во что была одета Нина Афанасьева в день пропажи — неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Олеси Чучалиной, сообщите по телефону «горячей линии» отряда 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Напомним, что 30 июля в городе Обь под Новосибирском пропала 48-летняя Олеся Чучалина.

Кроме того, в июле 2023 года волонтёры обнаружили мёртвыми четырёх пропавших жителей Новосибирской области.