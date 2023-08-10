Под Новосибирском 11 дней назад пропала 48-летняя Олеся Чучалина

В Новосибирской области 11 дней назад пропала 48-летняя жительница Оби.

30 июля в городе Обь под Новосибирском пропала 48-летняя Олеся Чучалина. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже женщины. Крайний раз выходила на связь с родными 30 июля этого года. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети», — рассказала корреспонденту «Сиб.фм» руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова.

Известно, что у женщины нормальное телосложение, обесцвеченные короткие волосы и зелёные глаза. Её рост составляет 160 сантиметров. Во что была одета пропавшая — неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Олеси Чучалиной, сообщите по телефону «горячей линии» отряда 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Напомним, что 8 августа по пути из Новосибирска в Тогучин без вести пропал 61-летний Александр Зайцев.

Кроме того, в июле 2023 года волонтёры обнаружили мёртвыми четырёх пропавших жителей Новосибирской области.