В Новосибирской области выявили нарушения в автобусных перевозках

В Новосибирской области нашли нарушения у нескольких пассажирских перевозчиков.

В Новосибирской области идет серия прокурорских проверок пассажирских перевозчиков. У некоторых из них нашли серьёзные нарушения. О них рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В Кочковском районе перевозчики пассажиров не соблюдают порядок заполнения путевых листов и не осматривают автобусы перед рейсами на предмет технических неполадок. Также компании не инструктируют и не обучают новых сотрудников и не выплачивают им вовремя зарплату.

«Директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27, ч. 1 ст. 5.27.1, ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ, по результатам внесенного ему прокурором района представления нарушения устранены, работникам выплачена зарплата на сумму свыше 900 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

В Здвинском районе перевозчик допустил выход на рейсы трёх автобусов с техническими неисправностями. После представления от прокурора руководителю предприятия нарушения устранили, а пятерым сотрудникам сделали выговор. Также виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ.

Проверки продолжатся и дальше в других районах области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске буйный пассажир автобуса избил попутчика до потери создания. Мужчину попытались высадить из автобуса, но выходить он не хотел. Когда попутчик попытался успокоить неизвестного, тот ударил его.