В Новосибирске местный житель сбил охранника объекта, чтобы прорваться к озеру с промышленными отходами.

В Новосибирске накануне вечером, 10 августа, на объект топливно-энергетического комплекса в Ленинском районе попытался прорваться 40-летний мужчина на автомобиле Honda CR-V. Как сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», сибиряк попытался проникнуть на территорию, несмотря на запрет охранника и сбил его на своем пути.

Однако благодаря оперативным действиям экипажей агентства и Росгвардии нарушитель был задержан.

Мужчина объяснил свою поступок любовью к купанию в озере с технической водой, где он и его супруга ездят уже 25 лет. Но оказалось, что этот водоем находится рядом с местом хранения продуктов промышленной переработки и является опасным для жизни и здоровья человека. Он охраняется, чтобы предотвратить возможные происшествия.

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ продолжает бдительно следить за соблюдением правил и законов, чтобы обеспечить безопасность населения и сохранить порядок в стране.

Напомним, в Новосибирске годовалая девочка пострадала в ДТП.