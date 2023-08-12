Глава СК Бастрыкин поручил проверить непригодный для проживания дом на берегу Тулы в Новосибирске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям проверить непригодный для проживания дом на берегу Тулы в Новосибирске.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить дом на берегу реки Тулы в Новосибирске, который стал непригодным для проживания после того, как в 2013 году русло реки было расчищено с помощью техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жильцы дома, которые остались без крова, обратились к местным властям за компенсацией, однако их просьбы были проигнорированы.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка», – сообщили в ведомстве, добавив, что о её результатах будет доложено руководителю СКР Бастрыкину.

Напомним, в Новосибирске подростки в масках и с газовыми баллончиками терроризируют детей в Ленинском районе.