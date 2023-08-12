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В Новосибирске арестовали четвертого подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы

Фото Сиб.фм

В деле об убийстве 15-летней Натальи Матюхиной появился новый фигурант.

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО начальника угрозыска Алексея Бороздина из Усть-Тарки. Полицейский будет арестован до 9 октября, сообщила пресс-служба суда.

Бороздин стал еще одним подозреваемым в деле об убийстве 15-летней Натальи Матюхиной. Напомним, девочка исчезла в 2010 году. Через 13 лет полиция возбудила уголовное дело об ее убийстве. Подозреваемыми стали два бывших полицейских и один действующий. Всех троих арестовали.

По одной из версий, школьницу сбили, увезли с места аварии и убили. Предположительно, Бороздин знал о преступлении и покрывал сослуживцев. Сиб.фм рассказывало, что известно о других подозреваемых.



#Новосибирская область #убийство
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Марина Домрачева
Журналист

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