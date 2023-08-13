ФК «Новосибирск» сыграл вничью с «Родиной-2» на залитом дождём поле

Перед матчем ФК «Новосибирск» в городе прошёл проливной дождь.

В непогоду футбольный коллектив из Новосибирска, известный как ФК "Новосибирск", встретился в субботу с командой "Родина-2" из Москвы на своем домашнем стадионе "Спартак".

Перед началом игры в Новосибирске прошел трехчасовой проливной дождь, из-за которого поле стадиона на некоторое время стало непригодным для игры. В это время на газон вышли рабочие с щетками и лопатами, которые следили, чтобы к началу матча удалили избыточную влагу с поля.

Главный арбитр принял решение, что можно начинать игру, и в 17:00 зазвучал стартовый свисток.

В первом тайме зрители на стадионе и перед телевизорами не увидели забитых голов, но стали свидетелями выдачи пяти желтых карточек и возобновления дождя. Команды доиграли первый тайм и добавленное время, после чего специалисты с профессиональным оборудованием вышли на поле и заменили футболистов.

Таким образом, второй тайм начался только в 18:12, когда главный судья решил, что теперь поле достаточно сухое для продолжения матча.

Второй тайм также остался безголевым. Игра закончилась со счетом 0:0, и обе команды получили по одному очку. В следующем матче "Новосибирск" отправится в гостевую игру против "Салюта" из Белгорода 19 августа.

Предыдущий матч ФК «Новосибирск» сыграл с «Форте» и одержал победу со счётом 1:0.