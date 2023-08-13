Сборная Беларуси обыграла Россию на открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске

В Новосибирске прошёл выставочный матч молодёжных сборных России и Беларуси.

Сборная России уступила Беларуси в выставочном мачте в честь открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске со счётом 3:1. Игра прошла в воскресенье, 13 августа.

Хозяева площадки открыли счёт в середине первого периода, Беларусь мгновенно его сравняла, а к концу двадцатиминутки нарастила преимущество. Ещё одну шайбу гости забросили к концу последнего периода.

В Новосибирске 13 августа прошло торжественное открытие нового ледового дворца спорта. Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал открытие «Сибирь-Арены». Ранее Сиб.фм сообщал, что на открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа показали выступление на батуте, а также множество площадок для спортивных развлечений и отдыха посетителей. По наблюдению корреспондента Сиб.фм, к стадиону пришли несколько тысяч человек.

Также сибиряков с открытием объекта поздравили талисман «Сибири» и Чебурашка.

Кроме того, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил стадион и заявил, что ожидает проведения чемпионата мира в стране в будущем.