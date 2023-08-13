Житель Новосибирска открыл стрельбу во время конфликта с мигрантами

В Новосибирске мужчина открыл стрельбу по мигрантам.

В Новосибирске произошел конфликт между местными жителями и мигрантами, который закончился стрельбой. Все началось с того, что горожанин заметил на парковке строительные материалы, которые были размещены мигрантами. Он попросил их убрать товары, но, когда это не произошло, решил сделать это самостоятельно, что спровоцировало драку.

Мигранты окружили мужчину и начали избивать его впятером. Но на помощь пришел прохожий, который был вооружен травматическим пистолетом. Он пристрелил ребро одному из гастарбайтеров и скрылся с места происшествия. Раненый мигрант был доставлен в больницу.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать стрелка.

Как ранее писал Сиб.фм, Таджикистан проверит условия жизни своих граждан в Новосибирске.