Авиапассажиры из Новосибирска совершили более 560 нарушений в 2023 году

Более 560 нарушений авиапассажиров из Новосибирска было выявлено в 2023 году.

В 2023 году таможенники выявили более 560 нарушений авиапассажиров из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе сибирского таможенного управления.

Как отметили в пресс-службе, за семь месяцев этого года таможенники выявили более 2,2 тысяч правонарушений при контроле багажа авиапассажиров. Большая часть нарушений связана с перевозкой товаров для личного пользования гражданами, пересекающими границу ЕАЭС в воздушных пунктах пропуска. В Новосибирске таможенники зафиксировали более 560 нарушений правил перевозки товаров авиапассажирами, в Иркутске — около 600, а в Красноярске — более тысячи.

Как правило, нарушители перевозят наркотические средства из Средней Азии. За этот год в сибирских аэропортах изъяли около 900 килограммов этой продукции. Авиапассажиры из Сибири более 260 раз превысили нормы алкоголя и сигарет.

Кроме того, люди пытались провезти через границу более 20 миллионов рублей. В результате таможенники возбудили 83 административных и одно уголовное дело.

Ножи, электрошоковые устройства, кастеты, кораллы и морские раковины — всё это также было найдено в багаже авиапассажиров международных рейсов. В 2023 году специалисты пресекли 25 попыток перемещения холодного оружия и объектов, попадающих под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры СИТЕС.

Напомним, что в Новосибирске на Центральном рынке произошел инцидент, вызвавший недовольство у горожан. 13 августа посетители торговых помещений оказались заблокированы внутри.