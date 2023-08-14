Под Новосибирском регболисты взяли серебро в составе сборной области

Серебро в составе сборной области взяли регболисты из Новосибирской области.

13 августа регболисты из Новосибирской области второе место на III турнире памяти выдающегося российского спортсмена Дмитрия Жерноклева, основателя спортивного клуба «Джокер». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бердска.

На пляжном стадионе с парке «Старый Бердск» столкнулись пять команд от Новосибирской и Омской области, а также от Пермского, Красноярского и Алтайского края. Их поприветствовали глава Бердска Роман Бурдин и многократный чемпион мира и Олимпийских игр и один из основателей регбола в Новосибирской области Александр Карелин.

По словам мэра Бердска, регбол — это истинно мужской вид спорта, который заряжает позитивом и энергией как игроков, так и болельщиков. Роман Бурдин пообещал, что Бердск всегда будет поддерживать подобные мероприятия.

Победителями турнира стала команда Пермского края. Сборная Новосибирской области взяла серебро. Третье место завоевала команда из Красноярска.

Напомним, что 13 августа в Новосибирске состоялось открытие стадиона «Сибирь-Арена» в Ленинском районе. На церемонии открытия речь сказал лучший открыватель объектов строительства по версии Союзмультфильма — Чебурашка.