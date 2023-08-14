В Новосибирске один мужчина несколько раз выстрелил в другого из травмата

Житель Новосибирска выстрелил из травматического пистолета в другого горожанина.

В субботу, 12 августа, в Новосибирске между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них выстрелил во второго несколько раз — предположительно из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

12 августа в Отдел полиции № 2 "Железнодорожный" Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами на улице Нарымской. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил в другого мужчину, предположительно из травматического оружия. Пострадавший был доставлен в больницу. Сотрудники полиции провели расследование и установили, что подозреваемым является 24-летний житель Заельцовского района. При обыске его дома было обнаружено травматическое оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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