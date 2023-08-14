В Новосибирске выехавший с дороги автомобиль врезался в дерево

В Новосибирске чёрный автомобиль врезался в деревья после съезда с дороги.

В Kировском районе города Новосибирска произошло ДТП. В дневное время 13 августа, на улице Рихарда Зорге, автомобиль черного цвета съехал с проезжей части и столкнулся с деревьями на газоне. Видео происшествия было опубликовано в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно словам свидетелей, пострадавших не было, однако машина получила серьезные повреждения, включая полное смятие капота. В ГИБДД сообщили, что дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано с материальным ущербом. Пострадавших нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП на Кошурникова. Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом. 65-летняя водитель за рулём Exeed не пострадала, а в троллейбусе упал пассажир.

Также под Новосибирском в ДТП погибла девушка-пассажир пьяного мотоциклиста. Как сообщили очевидцы аварии в соцсетях, мотоциклом управлял 19-летний молодой человек. Он якобы был пьян и не справился с управлением. Девушка-пассажир погибла от полученных травм на месте, а сам водитель только получил лёгкие травмы.