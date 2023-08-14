В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО Виталием Болгановым

В Сузуне под Новосибирском пройдут похороны погибшего на СВО Виталия Болганова.

В городе Сузун Новосибирской области 15 августа простятся с погибшим в зоне СВО Виталием Болгановым. Об этом сообщили в группе "Новосибирск скорбит" Вконтакте.

Церемония прощания пройдет в Сузунском районном Доме культуры. Траурное прощание начнётся в 10:00, траурный митинг в 11:30. Затем тело погибшего проводят от Дома культуры до храма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском похоронили погибшего на СВО Алексея Шияна. Администрация и Совет депутатов Искитимского района выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Также в зоне СВО погиб подполковник из Чановского района Новосибирской области Анатолий Матинов. Матинов — выпускник НВВКУ. После окончания учёбы его направили служить в Забайкальский край. Там в 2010 году он получил звание подполковника.

В 2016 году Матинова перевели в Улан-Удэ, он занял должность начальника отдела оперативного штаба армии. С 2022 года принимал участие в СВО. За свои годы службы боец получил множество орденов и медалей. Его похоронили в родном селе Блюдчанское Чановского района под Новосибирском.