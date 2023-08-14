В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО Дмитрием Морозовым

В Краснозерском районе Новосибирской области пройдут похороны погибшего участника СВО.

Стало известно об еще одном жителе Новосибирской области, погибшем в ходе специальной военной операции. В воскресенье, 13 августа, погиб 46-летний Дмитрий Морозов. Об этом сообщили в группе "Новосибирск скорбит" во Вконтакте.

Сообщается, что Дмитрий Морозов родился 3 июня 1977 года. Он жил в Краснозерском районе Новосибирской области. О цеременоии прощании информации еще нет.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Сузуне пройдут похороны Виталия Болганова. Он также погиб в ходе СВО. Прощание с ним назначено на 15 августа.

До этого под Новосибирском похоронили участника СВО Алексея Шияна. До участия в боевых действиях мужчина жил на станции Евсино в Искитимском районе.