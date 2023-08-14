В торговом центре Новосибирска произошел конфликт с участием ЧВК «Рёдан»

В Новосибирске подростки в кофтах с пауками чуть не устроили драку в ТЦ.

В ТРЦ "Галерея" в Новосибирске произошел конфликт между подростками из ЧВК "Рёдан" и группой футбольных фанатов. Инцидент произошел в течение дня 13 июля, когда компания молодых людей, одетых в клетчатые штаны и худи с изображением паука, находилась в торговых помещениях и столкнулась с группой околофутбольщиков. об этом сообщили в Telegram-канале "ЧП-Новосибирск".

Когда две компании молодях людей встретились, футбольные фанаты предложили ребятам с черными кофтами и клетчатыми штанами продолжить разговор на улице. Подростки из 'Рёдана' утверждали, что они мирные люди и ничего против кого-либо не имеют. Словесная стычка не переросла в драку: к ТЦ приехал наряд полиции, но никого не задержали.

Ранее детский омбудсмен Болтенко опровергла существование ЧВК «Редан». По словам Уполномоченного по правам детей в Новосибирской области, такой организации в регионе не существует. Единственное, что объединяет людей, надевающих такие кофты и штаны — любовь к аниме и таким кофтам. Наибольший резонанс они вызвали осенью 2022 года.