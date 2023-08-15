«Из благополучной семьи»: знакомые выгораживают предполагаемого насильника 12-летней девочки под Новосибирском

Сиб.фм узнал детали дела об изнасиловании несовершеннолетней в Новосибирской области.

Жители Черепанова, знакомые с подозреваемым в изнасиловании 12-летней девочки мужчиной, считают, что он может быть невиновен. Об этом сообщила местная жительница в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

«Он из благополучной семьи был. Там непонятно вообще, кто виноват — он или она», — поделилась мнением собеседница издания.

Информации о подозреваемом немного — известно, что несколько лет назад он был дважды судим за кражи и некоторое время работал строителем. Жителю Черепановского района 31 год, он находится в федеральном розыске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Черепановском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. По данным следствия, мужчина 13 августа совершил преступление и скрылся.

Напомним, сегодня Сиб.фм узнал, что под Новосибирском полицейского подозревают в жестком убийстве — деталь из жизни сотрудника правоохранительных органов вскрылась во время расследования дела об убийстве 15-летней девочки в 2010-м году.