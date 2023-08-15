Мэр Новосибирска объявил готовность номер один к предстоящим ливням

Готовность номер один к предстоящим ливням объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

15 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании высказался о возможных ливнях и подтоплениях. Он поручил главам районов внимательно следить за ситуацией и быстро реагировать на «потопы».

Как отметили начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска Сергей Куценко, план привлечения средств для ликвидации последствий ливней уже составлен.

Кроме того, в ведомстве выявили 70 мест вероятного подтопления. Главы районов получили планы по ликвидации последствий проливных дождей.

Напомним, что 12 и 13 августа сильные дожди накрыли город, из-за чего улицы опустились под воду.

Кроме того, после обильных дождей в Академгородке затопило гаражи рядом с домом №4 на улице Рубиновой.