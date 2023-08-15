В Новосибирске жители Академгородка пожаловались на затопленные гаражи после ливня

В Академгородке Новосибирска произошёл потоп на улице Рубиновая после обильного ночного ливня.

Сильный дождь в ночь на 15 августа затопил улицу Рубиновую. В частности, речь идёт о прилегающей территории к дому №4.

«После обильных дождей в Академгородке затопило гаражи рядом с домом №4 на улице Рубиновой. Смотровые ямы полностью заполнились водой», — отметил автор поста в паблике «АСТ-54».

Местные жители также уточняют, что гаражи находятся ближе к адресу улица Иванова, 8, где расположен ГСК «Нoватор», и такая картина здесь всегда после обильного дождя.

«Видимо русла подземной реки переполняется и находит себе дорогу в смотровые ямы. Зрелище конечно жуткое»,

- добавляет Ксения Устинович.

Напомним, в минувшие выходные «поплыл» весь Новосибирск: затопило и Красный проспект, и улицы на окраине города.