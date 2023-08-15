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общество проиcшествия

Под Новосибирском в ДТП с белым автомобилем пострадал мотоциклист

Фото: АСТ-54

Мотоциклист пострадал в ДТП с белым автомобилем под Новосибирском.

Вечером 15 августа в Бердске под Новосибирском мотоциклист пострадал в ДТП с белым автомобилем. Инцидент произошёл на улице Лунной, сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Парень на зелёном мотоцикле въехал в белый хэтчбек возле дома № 2 на улице Лунной. Автомобиль выезжал со двора задним ходом.

По словам очевидцев, мотоциклист получил травмы от удара, но остался жив. Скорую помощь он вызвал самостоятельно.

В Госавтоинспекции Новосибирской области инцидент ещё не комментировали.

Напомним, что в Карасукском районе прокуратура приняла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела в отношении участкового, который сбил малолетнего ребенка и скрылся с места ДТП.

Ранее, 13 августа, депутата горсовета Бердска Светлану Уварову сбил автобус. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Диана Джафарова
журналист

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