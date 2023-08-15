Младенец умер от удара током в Новокузнецке Кемеровской области.

В Кемеровской области младенец лизнул провод зарядки от телефона и умер от удара током. Трагедия произошла в Новокузнецке, сообщили в Telegram-канале SHOT.

Примерно в десять часов вечера полуторагодовалый мальчик играл в спальне родителей возле кровати. Там же заряжался китайский телефон Xiaomi POCO X3.

«Провод был не стандартный, а магнитный. Именно его ребёнок решил попробовать на вкус. В этот момент малыша ударило током», — говорится в сообщении.

Реанимировать малыша не удалось. Отмечается, что ребёнок рос в благополучной семье. За ним ухаживала 32-летняя мать. В момент трагедии она ненадолго отвлеклась и не успела спасти мальчика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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