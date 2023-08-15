В Новосибирске 17 августа ожидается магнитная буря

В Новосибирске пик магнитной бури придётся на 17 августа.

В четверг, 17 августа, в Новосибирске ожидается магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Локальный пик солнечной активности придется на 17 августа — при этом колебания оценивают как слабую магнитную бурю с уровнем G1.

Даже незначительные возмущения в солнечной активности могут привести к ухудшению самочувствия у метеочувствительных людей. В такие дни они могут чувствовать сонливость, общую усталость и головные бои, вплоть до сильных. Чтобы уменьшить проявления магнитной бури, рекомендуется избегать физических нагрузок, соблюдать режим сна, не перегружаться, правильно и регулярно питаться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирска оштрафовали за незаконный запуск беспилотника.

Также в Новосибирской области медведь терроризирует жителей села Новосилиш. Дикий зверь уже похитил девять овец и продолжает нападать на скот в окрестностях населенного пункта. Местные жители боятся за свою безопасность и животных, которые пасутся в лесу. Медведь вырыл глубокие и ровные ямы, где спрятал добычу. Часть туш была съедена, а часть спрятана в ямах.