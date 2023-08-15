В Новосибирске на площади Труда появились пробки после изменения схемы движения

В Новосибирске площадь Труда сковали 7-балльные пробки после введения новой схемы движения.

В понедельник, 14 августа, в Новосибирске изменили схему движения по площади Труда в Ленинском районе. Автомобилистам сложно понять, как двигаться с новой схемой движения, и на площади за несколько часов возникли семибалльные пробки. Данные об этом сообщают онлайн-сервисы Яндекс.Карты и 2ГИС.

Временная схема проезда по площади Труда будет действовать, пока не закончится строительство моста над площадью. Это один из этапов постройки четвертого моста через Обь и транспортной развязки для него, уточнили в мэрии Новосибирска.

Фото: Яндекс.Карты

Водители недовольны не столько новой схемой движения, сколько тем, что эти схемы часто меняются. Из-за этого дорога, которая обычно занимает 40 минут, превращается в полтора-два часа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области уложили 2 млн кв.м. дорог в этом году. 41 объект почти готов к вводу, на 61 еще ведутся работы, 20 уже ввели. Ремонтный сезон будет закончен в октябре 2023 года.

Также в Новосибирске каждая школа потратит до 3,5 млн рублей на покупку новых учебников. Каждая школа тратит разную сумму на покупку учебников — от 400 тысяч до 3,5 млн рублей. Сумма зависит от количества классов и учащихся. Однако в этом году закупки действительно стали рекордными из-за обновления школьных программ, сообщает BFM-Новосибирск.