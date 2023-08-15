В Новосибирске нашли труп мужчины в Дзержинском районе

Новосибирские спасатели обнаружили тело мужчины в квартире.

В Новосибирске в одной из квартир улице Трикотажной Дзержинского района обнаружили труп мужчины 1957 года рождения. Информация об этом опубликована во вторник в сводке спасателей «МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мужчина не выходит на связь. Дверь заблокирована. Доступ в квартиру обеспечен. Обнаружен мужчина 1957 г.р. без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Новосибирске на улицах Фадеева и Киевской были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в соцсети ВКонтакте, на улице Фадеева в Калининском районе был найден 85-летний мужчина, который не выходил на связь и дверь в его квартире была заперта.

Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили тело без признаков жизни. В Ленинском районе на улице Киевской также не удалось связаться с 54-летним местным жителем — его обнаружили мёртвым.

Напомним, в Новосибирской области женщина три месяца прожила рядом с трупом мужа.