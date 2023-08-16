В деревне под Новосибирском пропал 61-летний мужчина в камуфляжном пиджаке

В Новосибирской области 14 августа пропал 61-летний мужчина.

В деревне Кармышак Барабинского района Новосибирской области пропал 61-летний Камиль Уразметов. Об этом сообщили в группе «Новости дня Каинск Барабинск» Вконтакте.

Как сообщают родственники пропавшего, мужчина исчез 14 августа. Последний раз его видели одетым в зеленый камуфляжный пиджак.

Рост пропавшего — 168 см, нормальное телосложение.

Если вам известно о местонахождении и самочувствии припавшего, его родственники просят позвонить по телефону 8-953-889-6514.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске второй раз за 2 года пропала 39-летняя блондинка. Жительница города ушла из дома в Октябрьском районе 28 июля. С тех пор её местоположение и самочувствие неизвестно. Интересно, что она пропадает из дома уже второй раз. В марте 2022 года она не появлялась дома 2 недели. Её тогда нашли волонтёры и сотрудники полиции.

Также в селе под Новосибирском пропал 15-летний подросток. Особая примета пропавшего — высокий рост 185-190 см.