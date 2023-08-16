В Новосибирске 18-летнюю девушку-трансгендера арестовали по делу о призывах к экстремизму

В Новосибирске завели уголовное дело в отношении 18-летней девушки-трансгендера.

В Новосибирске 19-летнюю девушку-трансгендера обвинили в призывах к экстремизму, сообщил источник Сиб.фм. По данным собеседника, уголовное дело возбуждено по статье за публичные призывы к экстремистской деятельности, обвиняемый находится дома под подпиской о невыезде.

Девушка вела Telegram-канал, в котором высказывалась против СВО. Её внесли в список экстремистов сразу под двумя именами — Павел Л. и Мира Л. Сотрудники ФСБ обыскали квартиру, в которой девушка жила с партнёром, и изъяли у них технику и паспорта.

Также известно, что девушка сменила документы несколько месяцев назад, до вступления в силу закона о запрете смены пола.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 72% девушек хотят выйти замуж за айтишника. Зарплата (60%), стабильность (43%) и возможности карьерного роста (30%) — важнейшие качества мужчины для новосибирских девушек. Однако для мужчин профессия женщины абсолютно не имеет значения — так ответили 66% респондентов.