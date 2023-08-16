В Новосибирске нашли тела двух человек на дне погреба

Мужчина и женщина из Новосибирска задохнулись в погребе.

Вечером 15 августа в Новосибирске 46-летняя женщина и 57-летний мужчина спустились в погреб. задохнулись. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

«В 20:07 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что по ул. Красносельская в погребе находятся два человека, которые не отзываются. Спасатели выехали по указанному адресу», — говорится в сообщении.

Оказалось, что женщина просушивала погреб, оступилась и упала в него. За ней спустился мужчина, однако ни один из них не смог выбраться на поверхность. Тела погибших передали скорой помощи, полиции и родственникам.

Напомним, что угарный газ не имеет запаха и долго держится в погребах без вентиляции. Чтобы избавиться от него, потребуется более 24 часов. Находиться в погребе можно только после повторного и длительного проветривания.

Сотрудники МАСС рекомендуют внимательнее относиться к правилам подготовки погребов.

Обновлено. В СУ СК России по Новосибирской области начали проверку по факту обнаружения тел супругов в погребе частного дома в Октябрьском районе Новосибирска. По версии следствия, супруги сушили помещение погреба, разведя огонь внутри, в результате чего отравились угарным газом.

Следком устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза, опрашиваются очевидцы, родственники погибших.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в деревне Кармышак Барабинского района Новосибирской области пропал 61-летний Камиль Уразметов.