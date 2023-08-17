Биолог из Новосибирска Седых рассказал о вспышке ковида осенью 2023

Биолог из Новосибирска Сергей Седых, предупредил о возможной вспышке COVID-19 осень 2023 года.

Кандидат биологических наук из Новосибирска Сергей Седых, предупредил о возможной вспышке COVID-19 к осени 2023 года, пишет МК-Новосибирск.

В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID-19 на 80% за последний месяц и зарегистрировала около 1,5 млн новых случаев заболевания и более 2500 смертей. Седых отметил, что Новосибирская область и Россия в целом пока не наблюдают роста коронавируса.

Однако эксперт предупредил о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации к осени, поскольку в прошлых волнах ковида в России обычно было запаздывание на месяц-два. Седых также не исключил вероятность введения ограничительных мер, но отметил, что "поголовную" вакцинацию маловероятно провести, поскольку почти все уже переболели ковидом и у населения сформировался коллективный иммунитет.

Эксперт также подчеркнул, что необходимо следить за ситуацией, поскольку скоро люди вернутся из отпусков, а дети пойдут в школу. В то же время, ВОЗ сообщила о новом варианте коронавируса "Эрис", который активно распространяется по всему миру, но при этом представляет низкий риск для здоровья.



Напомним, в Новосибирске ученые создали вещество, которое защитит легкие человека от системного воспаления.