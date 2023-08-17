На выезде с парковки аэропорта Новосибирска образовалась пробка

В аэропорту Толмачево в Новосибирске образовалась пробка на выезде с парковки.

После смены правил парковки на территории аэропорта Новосибирска образовалась пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Пробка образовалась 16 августа. Скопление машин на выезде с парковки связано с новыми правилами оплаты стоянки. В 2023 году их поменяли, и теперь повторный въезд в течение двух часов на парковку аэропорта оплачивается с первой минуты. Ранее бесплатными были первые 15 минут парковки, чем и пользовались таксисты, подъезжавшие к зданию аэропорта.

Стоимость первого часа пребывания на территории аэропорта — 400 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют снести пятиэтажку на территории «Толмачево». Пятиэтажное нежилое здание с подвалом имеет площадь более 4647 квадратных метров и было построено в 1961 году. Стены здания выполнены из кирпича, а основание состоит из сборных бетонных блоков. По планам, снести постройку планируется не позднее 1 февраля 2024 года.

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