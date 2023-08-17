Под Новосибирском намерены создать Агроэкотехнопарк по переработке навоза

Под Новосибирском должен появиться Агроэкотехнопарк, благодаря которому удастся снизить экологическую нагрузку.

Этот объект станет единым научно-производственным центром переработки органических отходов АПК области в гранулированные органические удобрения. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Предложение о создании Агроэкотехнопарка поступило от Агентства стратегических инициатив (АСИ) и команды проекта «Тукос» агроинжиниринговой компании ООО «АИК» в рамках интенсива «Архипелаг». Ожидается, что в проекте будут задействованы научные партнеры и отходообразователи АПК. Производственно-технологический комплекс будет включать в себя испытательный центр, полигон-лабораторию, а также демонстрационные участки. Согласно предоставленным сведениям, можно будет не создавать бетонные площадки для отходов и навозохранилищ.

Возведение свыше 720 таких объектов оценивается в более 14 млрд рублей. По словам гендиректора ООО «АИК» Михаила Меламеда, устойчивость сельского хозяйства в растениеводстве имеет прямое отношение к наличию в почве необходимого количества органического вещества. А это, как он подчеркнул, очень важно для региона.

«Не везде есть мелиорация с поливом: проще и дешевле работать с восстановленными водно-физическими функциями почвы», — сказал Меламед.

Как ранее писал Сиб.фм, участниками форума «Технопром-2023» в Новосибирске станут делегаты 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие пройдет 22-25 августа.