Под Новосибирском открыли ФОЦ «Сибиряк» и лыжетроллейную трассу

Физкультурно-оздоровительный центр «Сибиряк» и лыжероллерную трассу открыли под Новосибирском.

В Доволенском районе Новосибирской области открыли физкультурно-оздоровительный центр «Сибиряк» и долгожданную лыжероллерную трассу.

Губернатор Андрей Травников, депутат Госдумы РФ Виктор Игнaтов и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив приехали в Доволенский район на открытие физкультурно-оздоровительного центра «Сибиряк» и лыжероллерной трассы. Лыжники МКОУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы» смогут тренироваться на этой трассе круглый год.

«В мой адрес поступали многочисленные обращения из Доволенского района с просьбой оказать содействие в строительстве лыжероллернойтрассы, ведь в районе много спортсменов, поэтому я уверен, что объект будет востребован», — прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв.

Кроме того, они проконтролировали строительство поликлиники и жилого дома для сотрудников бюджетной сферы, детей сирот. Сдать здания планируется до конца 2023 года.

Строительство поликлиники Доволенской ЦРБ ведется по региональной государственной программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области» за счёт средств областного бюджета. Сейчас полностью завершен монтаж каркаса четырёх этажей, полным ходом идут внутренние и наружные отделочные работы, монтируются внутренние системы отопления, водопровода, вентиляции, электричества, кондиционирования. Ведутся работы по благоустройству территории: обустраиваются проезды, тротуары, газоны, устанавливается наружное освещение.

В завершении поездки возложили цветы к Мемориалу Памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.