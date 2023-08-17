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общество

Под Новосибирском открыли ФОЦ «Сибиряк» и лыжетроллейную трассу

Фото: Ольга Перепелкина

Физкультурно-оздоровительный центр «Сибиряк» и лыжероллерную трассу открыли под Новосибирском.

В Доволенском районе Новосибирской области открыли физкультурно-оздоровительный центр «Сибиряк» и долгожданную лыжероллерную трассу.

Фото Под Новосибирском открыли ФОЦ «Сибиряк» и лыжетроллейную трассу 2

Губернатор Андрей Травников, депутат Госдумы РФ Виктор Игнaтов и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив приехали в Доволенский район на открытие физкультурно-оздоровительного центра «Сибиряк» и лыжероллерной трассы. Лыжники МКОУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы» смогут тренироваться на этой трассе круглый год.

Фото Под Новосибирском открыли ФОЦ «Сибиряк» и лыжетроллейную трассу 3

«В мой адрес поступали многочисленные обращения из Доволенского района с просьбой оказать содействие в строительстве лыжероллернойтрассы, ведь в районе много спортсменов, поэтому я уверен, что объект будет востребован», — прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв.

Кроме того, они проконтролировали строительство поликлиники и жилого дома для сотрудников бюджетной сферы, детей сирот. Сдать здания планируется до конца 2023 года.

Фото Под Новосибирском открыли ФОЦ «Сибиряк» и лыжетроллейную трассу 4

Строительство поликлиники Доволенской ЦРБ ведется по региональной государственной программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области» за счёт средств областного бюджета. Сейчас полностью завершен монтаж каркаса четырёх этажей, полным ходом идут внутренние и наружные отделочные работы, монтируются внутренние системы отопления, водопровода, вентиляции, электричества, кондиционирования. Ведутся работы по благоустройству территории: обустраиваются проезды, тротуары, газоны, устанавливается наружное освещение.

Фото Под Новосибирском открыли ФОЦ «Сибиряк» и лыжетроллейную трассу 5

В завершении поездки возложили цветы к Мемориалу Памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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Диана Джафарова
журналист

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