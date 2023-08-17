В Новосибирске подростка отправили в колонию за подготовку теракта

Жителей Новосибирска и Новотроицка приговорили к колонии за подготовку теракта в паспортном отделе.

В 2022 году 17-летний житель Новосибирска пытался сделать взрывчатку и подорвать её в здании филиала паспортно-визового сервиса МВД. Теперь его и его пособника осудили на 4 и 3 года воспитательной колонии, сообщили Сиб.фм в пресс-службе УФСБ РФ по НСО.

Следователи установили, что 17-летний житель Новосибирска и 16-летний житель Новотроицка принадлежат к запрещенной Верховным судом Российской Федерации террористической организации «National Socialism/White Power». Через месседжер 16-летний подросток уговорил своего 17-летнего подельника из Новосибирска изготовить взрывное устройство и взорвать его в здании филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. В квартире новосибирца нашли мобильный телефон, содержащий переписку с подготовкой к теракту, а также химические компоненты, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Преступление подростки хотели совершить из национальной ненависти к жителям стран Центральной Азии.

«На основании результатов оперативно-разыскной деятельности следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении жителя г. Новосибирска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205; ст. 205.3; ч. 2 ст. 205.5 УК России, в отношении этапированного в г. Новосибирск из г. Челябинска гражданина – по ч. 2 ст.205.5 УК России», — сообщили в УФСБ по региону.

Подростка из Новосибирска осудили на 4 года воспитательной колонии, жителя Новотроицка — на 3.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирска приговорили к трём годам колонии за призывы к терактам. Он под именем вымышленного пользователя размещал в публичных сообществах и группах негативные комментарии с призывами к активным действиям против действующего государственного строя.